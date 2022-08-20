Раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "немає пощади українському населенню".

Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду, час зрозуміти, що Росія - це фашистська вертикаль мільйонів людей.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "не всі росіяни такі як Путін" і "потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - написав він у Twitter.

Раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "немає пощади українському населенню".

Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який сьогодні США виділили для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост, проте він залишився в веб-архіві соцмережі, також в мережі залишилися скріншоти.

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