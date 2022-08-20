Свій твіт із закликом не щадити українців Ульянов вже видалив.

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав пост в Twitter із закликом не щадити українське населення.

Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який сьогодні США виділили для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост, проте він залишився в веб-архіві соцмережі, також в мережі залишилися скріншоти.

Після Ульянов написав ще один пост з "вибаченнями". "Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї і президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - заявив Ульянов.

Нагадаємо, в Amnesty International вибачилися за скандальний звіт по Україні, але продовжили його захищати. Зокрема, організація принесла вибачення за свій звіт, в якому звинуватила Україну в тому, що військові наражають на небезпеку мирних жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: