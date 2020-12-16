Політик вважає, що за Байдена санкції проти Москви набудуть більш окресленого та глибокого характеру.

Адміністрація нового американського президента Джо Байдена підтримає Україну в протистоянні з Росією, а політика щодо Кремля у США буде досить жорсткою.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Обозрєватєль" висловив російський політик Гаррі Каспаров. Він вважає, що за Байдена санкції проти Москви набудуть більш окресленого та глибокого характеру.

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"Жодних розрядок і перезавантажень чекати не доведеться. Політика стосовно Росії буде досить жорсткою, а санкції щодо путінського оточення набудуть більш окресленого та глибокого характеру. В цьому плані Україна може бути об'єктивно задоволеною підсумками виборів у США", – підкреслив Каспаров.

Водночас, за його словами, позиція адміністрації Байдена, як і багатьох в Америці, орієнтована на те, що Україні варто вирішувати власні проблеми. Мовляв, допомога в боротьбі з Росією, звичайно, буде надана, але потрібно вирішити те, що не вирішено досі.

Вибори президента США-2020

Згідно з результатами голосування колегії виборників США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

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Автор: Андрій Василюк