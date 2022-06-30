Екс-президенту довелося вибачатися за поведінку дружини. Сам він запевняє, що в готелі знаходиться по роботі.

Нардепа, п'ятого президента Петра Порошена знову помітили в Лондоні: журналістам вдалося зустріти його в одному з найдорожчих готелів британської столиці.

Про це йдеться в репортажі ТСН.

"Центр Лондона. Найдорожчий з британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч, щоб передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Так я опинилася в місці, де найдешевший номер на добу коштує 1300 євро. Найдорожчий - майже п'ять тисяч. З вишуканим рестораном в класичному королівському стилі. І так, випадково, тут, під час сніданку, я зустріла сім'ю Порошенка. Всіх крім старшого сина Олексія", - розповідає журналістка ТСН Наталія Гончарова.

Наміри журналістки поспілкуватися з нардепом відразу не сподобалися його дружині: Марина Порошенко обурилася відеозйомкою, проте чоловік попросив її "не кричати" і навіть вщипнув за ногу.

Після цього він вийшов з-за столу і почав ввічливо відповідати на питання. Запевнив, що приїхав три години тому й скоро поїде. У цей момент розмову знову перервала Марина Порошенко, спробувавши забрати у журналістки телефон. Згодом, трохи заспокоївшись, вона повернулася за стіл, а екс-президент вибачився за її поведінку.

"Шкода, що готель навряд чи погодиться дати відео з камер спостереження в ресторані. Щоб показати, як наполегливо Марина взялася викручувати мені руку, щоб забрати телефон. З такою дружиною і охорони не треба. Доказ - мій нарощений ніготь, який вона примудрилася надірвати. Що не так просто зробити, коли нігті нарощені", - коментує інцидент Наталія Гончарова.

Сам екс-президент запевнив, що його діти знаходяться не в безпеці, тому що "ми на фронті". Своє перебування в готелі Лондона він назвав роботою.

За даними джерел ТСН, старший син Порошенка був помічений в Цюріху, а молодший, Михайло, ймовірно, продовжує своє навчання за межами України.

Петра Порошенка в Лондоні помічають не вперше. На початку червня в мережі з'явилося відео його прогулянки містом, ймовірно, зі своєю дочкою.

На сторінці Порошенка у Facebook повідомлень про його візит до Великої Британії немає.