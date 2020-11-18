Перша зустріч Зеленського з Путіним в межах Нормандського формату відбулась наприкінці минулого року.

Організація нового саміту лідерів нормандської четвірки потребує як передумови прогресу у переговорах на рівні політичних радників.

Читайте такожМЗС України відкидає звинувачення РФ стосовно спроби "дезавуювати Мінські домовленості"

Про це в коментарі ТСН розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«На сьогодні це ще дискутується. По-перше, ми маємо зробити прорив під час зустрічі на рівні радників. Попередня минулого тижня (відбулася у форматі відеоконференції - ред.) не була достатньо успішною для того, щоб мати змогу розглядати реальну дату саміту. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку», - сказав дипломат.

На уточнююче питання журналістів про попередні умови саміту лідерів та чи може він відбутися до кінця цього року, Понсен відповів, що ці умови ще не виконані. Сторони продовжують працювати в напрямку організації саміту.

«Я не кажу, що зустріч неможлива до кінця року. Але ці попередні умови, які ще в процесі виконання, не дозволяють нам говорити про конкретну дату саміту», - зауважив посол.

Перемовини по Донбасу

Перша зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в межах Нормандського формату відбулась 9 грудня 2019 року. Саміт відбувся в Парижі.

За результатами "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року лідери України, Німеччини, Франції та Росії погодили комюніке, в якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи з розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі.

У Паризькому комюніке йшлося про обмін утримуваними особами. Крім того, лідери країн "нормандської четвірки" задекларували підтримку досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках ТКГ про відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

Разом з тим в комюніке йшлося про узгодження правових аспектів закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і так звану "формулу Штайнмайера".

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Домовленість про перемир'я була досягнута учасниками Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі 22 липня.

Водночас окупаційна влада на Донбасі наразі блокує роботу КПВВ. Українська сторона 10 листопада відновила роботу семи КПВВ на лінії розмежування. Попри це, російська сторона безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров