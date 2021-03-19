Правоохоронці сьогодні провели 10 обшуків на Закарпатті в рамках справи про захоплення фірмою Марченко земельних ділянок в регіоні.

У родичів підсанкційних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака тривають обшуки.

Правоохоронці у рамках відкритої справи у березні 2021 року розслідують земельні махінації ТОВ «Керамбуд», кінцевими бенефіціарами якого є брати нардепів Богдан Козак і Сергій Медведчук, інформує з посиланням на поінформовані джерела Українська правда.

Слідство встановило, що завод з видобування піску й суглинку самовільно зайняв суміжні із кар'єрами землі запасу сільських громад та приватні землі громадян на Львівщині.

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Відповідно підприємство вчиняє незаконне видобування корисних копалин та завдає збитки довкіллю у значних розмірах, пишуть журналісти.

Крім того, завод Медведчука-Козака орендував 16,66 га і 3,8 га землі для розробки кар'єру глини, однак, проводив роботи поза межами наданих їм земельних ділянок, не веде обліку забору та використання води зі свердловини, тощо.

18 березня у рамках вказаної справи пройшли обшуки на підприємстві. Фахівці проведуть огляду земельних ділянок; планується проведення інженерно - екологічної судової експертизи з метою встановлення завданих збитків.

Водночас видання пише про 10 обшуків в органах державної влади Закарпатської області та на території спортивно-оздоровчого комплексу, побудованого пов’язаною з Марченко компанією «Спорт-Тур». Обшуки проходять 19 березня в рамках справи про незаконне заволодіння землею на Закарпатті цією фірмою.

«Спорт-Тур» в результаті змови з «невстановленими посадовими особами Воловецької РДА» отримала земельні ділянки, що перебували у віданні органів місцевого самоврядування, вивівши їх з державної власності, чим спричинила збиток державі.

На цих землях – в урочищі «Паражин» – фірма Марченко й збудувала спортивно-житловий та оздоровчий комплекс. При цьому на території незаконно звели паркан й обмежили вільний доступ людей.

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Автор: Яна Ставська