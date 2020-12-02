Депутати врахували звернення Зеленського і дочекаються висновків Венеціанської комісії щодо конституційної кризи в Україні.

Профільний комітет Верховної Ради одностайно проголосував за перенесення розгляду всіх законопроектів, що стосуються організації діяльності Конституційного суду України.

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Про це у Fаcebook повідомила заступник голови Комітету ВР з питань правової політики, постійний представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") .

"Комітет з питань правової політики одностайно проголосував за перенесення розгляду всіх законопроектів, що стосуються організації діяльності Конституційного суду України, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеціанської комісії щодо конституційної кризи (після 12 грудня - УНІАН).

Законопроект про розпуск КСУ

2 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення Венеціанською комісією висновків щодо конституційної кризи в Україні, яка була викликана рішенням Конституційного суду щодо е-декларування, очікується під час 125 пленарної сесії 11-12 грудня.

У листі президента до голови ВР президент висловив прохання не розглядати сьогодні на засіданні Комітету з питань правової політики законопроект № 4288 до отримання висновку ВК щодо конституційної кризи.

Відповідний законопроект передбачає, зокрема, припинення повноважень складу Конституційного суду, чинного на момент прийняття рішення КСУ від 27 жовтня щодо електронного декларування.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

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Автор: Надя Пришляк