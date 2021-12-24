Про привід до суду адвокати дізналися із новин.

Адвокати народного депутата, екс-президента України Петра Порошенка чекають офіційної інформації від суду та Офісу генпрокурора щодо ухвали про його привід до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомили адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Читайте такожПорошенко емоційно висловився про підозру в держзраді: "Приїду - поговоримо" (відео)Раніше в п'ятницю, 24 грудня, ЗМІ розповсюдили інформацію про рішення суду про привід Петра Порошенка до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Адвокати п'ятого президента кажуть, що про таку ухвалу Печерського суду їм стало відомо сьогодні зі ЗМІ. Жодної офіційної інформації ні з суду, ні з прокуратури вони не мають. І тому звернулись до цих установ за офіційною інформацією.

За словами Новікова, адвокатів мали попередити про заплановане судове засідання.

Своєю чергою адвокат Головань додав, що про такі речі, як привід народного депутата до суду, про розгляд клопотань щодо цього, згідно з законом має бути поінформований голова Верховної Ради. Він висловив сумнів, що спікер парламенту в курсі щодо цього.

Адвокат Новіков в коментарі УНІАН також заявляв, що про рішення суду стосовно дозволу на затримання Порошенка дізнався зі ЗМІ.

Справа про держзраду Порошенка: що відомо

17 грудня у ДБР заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. За даними слідства, загалом було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Того ж дня стало відомо, що Порошенко виїхав за кордон.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються в покупці за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу в залежність від Російської Федерації і терористичних організацій. Що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", - пояснювали в ДБР.

Читайте такожПорошенко обіцяє повернутися до України в січні (відео)20 грудня у зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Також в ДБР заявили, що повторно викликали Порошенка на допит на 23 грудня на 10.00. Його адвокати намагалися потрапити до ДБР того дня, однак не були допущені.

Вас також можуть зацікавити новини: