7 грудня Путін і Байден проведуть переговори по відеодзвінку.

Президент Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом після переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомили в Офісі глав Української держави, про це домовилися під час телефонної розмови Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен. Вони скоординували позиції з ключових питань напередодні запланованих переговорів лідерів США та Росії.

Глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

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Зеленський також поінформував Блінкена про ситуацію на кордонах України. "Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Путін і Байден проведуть переговори по відеодзвінку. Президент США має намір порушити питання військової активності РФ біля кордонів України. РанішеБайден заявляв, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Довідка. В кінці жовтня – на початку листопада Росія почала активне переміщення військ та техніки до кордонів з Україною.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, на сьогодні біля державного кордону 94 тис. російських військових, проте ця кількість може зрости до 175 тис. За його словами, наступ може статися наприкінці січня.

Автор: Світлана Закелова