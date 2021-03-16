Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про можливість завдання ракетних ударів Росії по території України у разі ескалації конфлікту на Донбасі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков порадив орієнтуватися на офіційні заяви влади країни, а не на публікації в ЗМІ про можливість завдання ракетних ударів Росії по території України у разі ескалації конфлікту на Донбасі.

Зокрема, на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, наскільки відповідають дійсності заяви в ефірах російських державних телеканалів про те, що Росія, у разі ескалації конфлікту на Донбасі, нібито може завдати удару по військових об'єктах України за межами Донбасу, Пєсков відповів:

Читайте такожУ Кремлі заявили, що будуть "м'якою силою" просувати "русский мир" в Україні

"Звертайте увагу на публікації в російських ЗМІ, але все ж таки орієнтуйтеся на офіційні висловлювання, і, звичайно ж, завжди виходьте з того, що Росії дуже важлива безпека людей Донбасу, які говорять російською мовою".

Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про таку можливість за прикладом дій США в Сирії, які завдають ударів по всій території цієї країни.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк