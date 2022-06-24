Дмитро Кулеба зазначив, що росіяни намагаються приховати свою небайдужість до підтримки України.

Влада Російської Федерації намагаюся показати байдужість до підтримки України з боку Заходу. Дана ситуація лише дратує Кремль

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Так український дипломат відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про формування коаліції проти Росії.

"Їм глибоко не байдуже, вони б охоче хотіли зупинити цей процес, але цієї можливості не мають. І ці заяви Лаврова - це прояв роздратування", - зазначив Кулеба.

При цьому він вказав, що формування коаліції проти агресора - природний процес

"Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце, тому немає жодної проблеми, що формується коаліція, але вона проти країни, яка є агресором і злочинцем", - підсумував дипломат

Як раніше повідомляв УНІАН, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія не нападала на Україну".

При цьому Лавров був вкрай обурений тим, що Україна отримала далекобійна зброя. Пізніше в Росії і зовсім звинуватили Польщу в намірі окупувати західну частину України.

24 червня МЗС РФ в черговий раз відзначився скандальною і неаргументованою заявою по НАТО і Європейському Союзу. На цей раз він звинуватив військовий і політичний блоки у підготовці до війни з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: