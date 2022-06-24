За словами голови МЗС, переломним моментом став візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва.

Дуже важливу роль отриманні Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу зіграв президент Франції Еммануель Макрон.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі єдиного телемарафону, передає Ліга.нет.

"Список скептиків був відомий давно. Це і Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія – всі вони мали певне бачення. Німеччина була в цьому таборі. Дуже важливу роль зіграв президент Франції Еммануель Макрон, і я зверну увагу, що саме під час головування Франції це рішення ухвалене. Це була принципова позиція зробити це саме зараз", – сказав Кулеба.

За його словами, перемломним моментом став візит Макрона, а також лідерів Німеччини, Італії та Румунії до Києва. До цього, зазначив Кулеба, ситуація була дуже крихкою.

Статус кандидата в ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

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