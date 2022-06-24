Дуже важливу роль отриманні Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу зіграв президент Франції Еммануель Макрон.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі єдиного телемарафону, передає Ліга.нет.
"Список скептиків був відомий давно. Це і Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія – всі вони мали певне бачення. Німеччина була в цьому таборі. Дуже важливу роль зіграв президент Франції Еммануель Макрон, і я зверну увагу, що саме під час головування Франції це рішення ухвалене. Це була принципова позиція зробити це саме зараз", – сказав Кулеба.
За його словами, перемломним моментом став візит Макрона, а також лідерів Німеччини, Італії та Румунії до Києва. До цього, зазначив Кулеба, ситуація була дуже крихкою.
Статус кандидата в ЄС
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.
Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.