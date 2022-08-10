На думку радника глави ОП, після шести місяців цієї війни Україна не може продовжувати вірити, що РФ виконає будь-які домовленості.

Україна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ВВС.

За його словами, нині між Києвом і Москвою фактично немає мирних переговорів.

"Є лише треки щодо обміну тілами та військовополоненими", - сказав Подоляк.

Як зауважив радник керівника ОП, російська держава не дотримується правил ведення війни чи гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях України.

"Після шести місяців цієї війни ми не можемо продовжувати вірити, що РФ виконає будь-які домовленості", – наголосив він.

Подоляк зазначив, що наша країна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму та наміру анексувати всі окуповані території України.

На думку радника глави ОП, протягом повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація продемонструвала нехтування законами війни та відсутність гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях, "тож немає жодної віри, що РФ виконає будь-які досягнуті домовленості".

Він підкреслив, що, метою України є відновлення державних кордонів, які існували станом на березень 2014 року, включно з анексованим Росією Кримом.

"Інакше стійкого миру не буде", - підсумував Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

Вас також можуть зацікавити новини: