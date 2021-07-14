Російський президент Володимир Путін відповів на пропозицію українського глави Володимира Зеленського щодо обговорення своєї "статті" про "один народ" росіян та українців.
Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам, текст якого розміщено на сайті Кремля.
Зеленський на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві, коментуючи публікацію Путіна щодо України, заявив, що не читав всього тексту, але обговорив би з главою Кремля "деякі речі".
"Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, що деякі речі, і до речі, про які він написав, - ми могли б проговорити. Напевно, я надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті у майбутньому", - наголосив Зеленський.
Читайте такожПутін заявив, що "Північний потік-2" не повинен обговорюватися в рамках нормандського форматуСвоєю чергою, Путін зазначив, що радить Зеленському спершу "уважно почитати" так звану статтю.
"Якщо є бажання подискутувати, думаю, що їм треба взяти паузу, уважно прочитати її спочатку, цю статтю, проаналізувати, підняти документи, я думаю, що вони так і зроблять, вони знайдуть, про що тут поговорити. Коли я кажу "вони", я маю на увазі політичне керівництво сьогоднішньої України. Ці суперечки давні", – відповів Путін.
Він додав, що "сперечатися з цією статтею доволі складно", назвавши свій текст "чесним": "Вона реально заснована на історичних документах. Їх можна по-різному інтерпретувати, це правда. Але в основі – саме історичні документи, які в архівах лежать".
Що передувало
Путін написав "статтю" "Про історичну єдність росіян та українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "єднає" мова і православна віра.
Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну у "насильницькій асиміляції" росіян.
Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України та РФ.
На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".
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