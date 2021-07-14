Путін зазначив, що радить Зеленському спершу "уважно почитати" так звану статтю.

Російський президент Володимир Путін відповів на пропозицію українського глави Володимира Зеленського щодо обговорення своєї "статті" про "один народ" росіян та українців.

Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам, текст якого розміщено на сайті Кремля.

Зеленський на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві, коментуючи публікацію Путіна щодо України, заявив, що не читав всього тексту, але обговорив би з главою Кремля "деякі речі".

"Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, що деякі речі, і до речі, про які він написав, - ми могли б проговорити. Напевно, я надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті у майбутньому", - наголосив Зеленський.

Читайте такожПутін заявив, що "Північний потік-2" не повинен обговорюватися в рамках нормандського форматуСвоєю чергою, Путін зазначив, що радить Зеленському спершу "уважно почитати" так звану статтю.

"Якщо є бажання подискутувати, думаю, що їм треба взяти паузу, уважно прочитати її спочатку, цю статтю, проаналізувати, підняти документи, я думаю, що вони так і зроблять, вони знайдуть, про що тут поговорити. Коли я кажу "вони", я маю на увазі політичне керівництво сьогоднішньої України. Ці суперечки давні", – відповів Путін.

Він додав, що "сперечатися з цією статтею доволі складно", назвавши свій текст "чесним": "Вона реально заснована на історичних документах. Їх можна по-різному інтерпретувати, це правда. Але в основі – саме історичні документи, які в архівах лежать".

Що передувало

Путін написав "статтю" "Про історичну єдність росіян та українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "єднає" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну у "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України та РФ.

На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

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Автор: Яна Ставська