Володимир Зеленський підкреслив, що мовне питання - суто політичне.

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська мова не власність Російської Федерації. За його словами, мовне питання - суто політичне.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 30".

Зеленський розповів, що сперечався з тими, хто говорив про війну між україномовними та російськомовними. При цьому він нагадав, що за незалежність України загинуло багато російськомовних громадян.

"Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю", - заявив президент.

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Також Зеленський підкреслив, що мовним питанням маніпулює Росія.

Російська мова в Україні

3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики".

Закон дозволяв використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менше 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня закон "Про засади державної мовної політики" набув чинності.

28 Лютого 2018 року Конституційний суд визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України.

25 травня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов в. о. керівника місцевої прокуратури №1 і визнав недійсним рішення Харківської міської ради про надання російській мові статусу регіональної в місті.

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Автор: Анастасія Горбачова