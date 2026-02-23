Буданов розповів, що буде, якщо РФ не відповість за агресію проти України

Війна, яку Росія почала проти України, подає приклад всім іншим режимам у світі.

Мир без наслідків для Росії за агресію - це запрошення до її повторення в різних кутках світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference сьогодні в Києві.

"І приклад для усіх авторитарних режимів: "Нападай, вбивай, руйнуй і нічого тобі за це не буде", - вважає керівник ОП.

Відео дня

За словами Буданова, якщо рішення про війну проти суверенної держави не має персональних наслідків, усі міжнародні правила перестають працювати, руйнується існуючий світовий безпековий порядок, жертвою може в будь-який момент стати будь-яка інша країна.

"Це треба чітко всім розуміти. Питання відповідальності за агресію - це сигнал не лише про минуле. Це сигнал про майбутнє. Про те, як світ реагує на протиправне застосування сили і які наслідки очікують порушника міжнародних норм", - наголосив він.

Переговори про закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному треці.

Водночас він додав, що складним є обговорення ролі європейських країн у гарантіях безпеки для України.

Вас також можуть зацікавити новини: