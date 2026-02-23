Буданов розповів, що буде, якщо РФ не відповість за агресію проти України

Мир без наслідків для Росії за агресію - це запрошення до її повторення в різних кутках світу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference сьогодні в Києві.
"І приклад для усіх авторитарних режимів: "Нападай, вбивай, руйнуй і нічого тобі за це не буде", - вважає керівник ОП.
За словами Буданова, якщо рішення про війну проти суверенної держави не має персональних наслідків, усі міжнародні правила перестають працювати, руйнується існуючий світовий безпековий порядок, жертвою може в будь-який момент стати будь-яка інша країна.
"Це треба чітко всім розуміти. Питання відповідальності за агресію - це сигнал не лише про минуле. Це сигнал про майбутнє. Про те, як світ реагує на протиправне застосування сили і які наслідки очікують порушника міжнародних норм", - наголосив він.
Переговори про закінчення війни в Україні
Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному треці.
Водночас він додав, що складним є обговорення ролі європейських країн у гарантіях безпеки для України.