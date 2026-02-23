У мережі показали суперфлагман Samsung Galaxy S26 Ultra в ексклюзивних кольорах

У кольорі "Рожеве золото" раніше випускали Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S27 Ultra буде представлений у двох додаткових кольорах, які можна буде придбати виключно через фірмовий онлайн-магазин компанії.

За інформацією порталу PhoneArena, ексклюзивна палітра включає темно-сріблястий (Silver Shadow) і золотистий з рожевим відтінком (Pink Gold). В ексклюзивному забарвленні Pink Gold в магазині Samsung можна придбати і актуальний Galaxy S25 Ultra.

Таким чином, чутки про яскраво-помаранчеве забарвлення, як у iPhone 17 Pro, які ходили по мережі раніше, не підтвердилися.

Що стосується базових кольорів, в яких смартфон буде запропоновано в роздріб, то таких чотири: чорний, білий, "небесно-блакитний" і "кобальтовий фіолетовий".

Вже підтверджено, що презентація серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Крім Galaxy S26 Ultra, Samsung представить смартфони S26 і S26+. Напередодні в мережу просочилися ціни і повні характеристики всіх трьох моделей.

У перших тестах Galaxy S26 Ultra на новому Snapdragon обійшов iPhone 17 Pro Max. А приріст швидкодії щодо Galaxy S25 Ultra ще помітніший.

