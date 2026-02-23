Додому повертається унікальна лелека: науковець розповів, де може вона оселитися

Білі лелеки - синантропні птахи, який зазвичай селяться в населених пунктах, біля людей.

До Польщі повертається оснащена передавачем унікальна лелека Збися, за життям якою стежить вся країна - науковець розповів УНІАН, що для оселення у старому гнізді птаху потрібно повернутися своєчасно, інакше "домівка" може виявитися зайнятою. Про повернення птаха на батьківщину повідомила польська екологічна організація Grupa EkoLogiczna.

"Збися у подорожі! Зимувала вона в Чаді. На початку року перемістилася до Судану. Першого лютого залетіла до Ефіопії... Вже три дні лелека рухається у досить рівному темпі в північному напрямку. За останні кілька днів вона подолала близько 450 кілометрів. Так коротко виглядає історія останніх тижнів життя нашої лелечої ветеранки - Збисі", - йдеться у повідомленні.

За словами екологів, птаха обладнали передавачем у 2020 році в селі Бейди, що в гміні Ольшанка. Зазначається, що нинішня мандрівка - сьома міграція Збисі з передавачем.

Торік вона прилетіла на територію повіту доволі пізно і вже не розпочинала гніздування. Увесь сезон провела на гнізді, розташованому на мисливській вежі, де ночувала разом із партнером.

Як поводять себе лелеки

Як пояснив УНІАН доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв, лелеки ніколи не перелітають Чорне море. Ці птахи використовують аеродинаміку, повітряні потоки, тобто пересувають досить повільно. За добу, згідно з обставинами, можуть долати 100-150 км.

Науковець також розповів, як поводяться лелеки, коли повертаються у місця свого гніздування. Русєв пояснив :

"Якщо це старий лелека, який добре знає територію, мав раніше багато успішних гніздувань, то займає своє попереднє гніздо. Але це також залежить від того, чи птах встиг... Адже на своєчасний приліт, що запланований згідно з "генетичним часом", впливають різні обставини, зокрема погодні умови".

Якщо птах встиг, каже вчений, то гніздитиметься на старому місці, але може так статися, що його "домівку" займе одна з молодих лелек, що шукають місце для гніздування.

"Тоді між ними почнеться бійка - хто головний, хто перший зайняв… Вони (старі лелекі - УНІАН) знають, де гніздувалися та займають це гніздо. Якщо йдеться за молодого птаха, який раніше не гніздувався, - він шукає місце десь поблизу батьківського гнізда. Якщо все зайнято, йде далі…", - розповів дослідник.

Як пояснив науковець, білі лелеки - синантропні птахи, який зазвичай селяться в населених пунктах, біля людей. Водночас, поруч з "домівкою" повинна бути річка, луки, де є багато їжі, степ, що не розорений, де є вдосталь сарани тощо.

Русєв додав: якщо, наприклад, луг розорений, а водойма забруднена, лелека може залишити "насиджене місце", якщо "домівка" зруйнована - збудує поблизу нове.

"Якось спостерігав, як лелека замість зруйнованого негодою гнізда, побудував інше - на тому ж місці", - розповів Русєв.

Птахи-мандрівники

Як писав УНІАН, торік червонокнижний кулик-сорока пролетів 5 тис. км з Польщі до Африки не по прямій, а завітав до Одещини. За словами науковця Івана Русєва, птах "вирішив" поласувати смачною їжею у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Йшлося, що одна з люблінських самок - досвідчена мама, якій щонайменше десять років - отримала GPS-передавач.

Завдяки ньому дослідники змогли стежити за її життям. За словами вчених, передавач показав щось неймовірне - самка за ніч перелетіла всю Україну і Молдову і вранці вже була над солоною лагуною у нацпарку, на узбережжі Чорного моря. Однак у вересні GPS-передавач показав, що самка вирушила далі - через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс та Алжир аж до Марокко.

