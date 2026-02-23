У новому трейлері Forza Horizon 6 показали красу Японії – реліз вже скоро

Розробники обіцяють найбільшу карту за весь час існування франшизи і понад 550 автомобілів на старті.

Студія Playground Games поділилася новим відео Forza Horizon 6. Короткий, але вражаючий ролик зосереджений не на самих автомобілях, а на красотах Японії – місці дії наступної частини гоночного хіта.

Нудьгувати через одноманітну картинку гравцям точно не доведеться. Траси в новій "Форзі" пролягатимуть через різні мальовничі місця: від високогірних серпантинів та альпійських районів до узбережжя, гірських доріг і широких рівнин. Ролик підкреслює контраст ландшафтів, перероблену деталізацію оточення і реалістичну зміну погодних умов.

Також в грі можна буде покататися вулицями Токіо, але саму столицю у відео не показали.

Автори обіцяють, що нова частина запропонує наймасштабнішу карту за весь час існування франшизи, а стартовий автопарк перевищить 550 машин. Гравцям дозволять досліджувати як мегаполіс Токіо, так і сільські регіони країни, брати участь в гонках фестивалю Horizon, а також облаштовувати будинки і ділянки.

Сюжетна кампанія побудована навколо подорожі Японією: гравець починає як турист, проходить відбіркові етапи, підіймається за рейтинговою системою і зрештою отримує доступ до так званого Острова легенд.

Особливий акцент автори роблять на японській автомобільній культурі. У грі з'являться як культові класичні моделі, так і сучасні спорткари. Зокрема за попереднє замовлення гри обіцяють ексклюзивну Ferrari J50.

Forza Horizon 6 вийде вже 19 травня на ПК, Xbox Series і в підписці Game Pass. Власники Premium-видання почнуть грати на 4 дні раніше.

