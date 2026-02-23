'Небезпечніше вже нікуди': війна в Україні фундаментально змінилася, - Sky News

Війна перетворилася на "конфлікт мікрочіпів і бруду".

Війна в Україні перетворилася на виснажливу перевірку на виснаження, де рух на карті вимірюється метрами, а не милями. На місцях конфлікт відчувається не стільки як грандіозна стратегія, скільки як щоденна боротьба за виживання, де XXI століття злилося з брудними окопними полями битв Першої світової війни. Бійці підрозділу 117-ї бригади, який захищає "пояс фортець" на Донбасі, розповіли Sky News про головні випробування на фронті.

Невеликий підрозділ "мисливців за дронами" діє в основному в тіні, допомагаючи захищати логістичний центр Слов'янська, ключового міста, що закріплює лінію оборони на сході України.

"Там працюють люди з помповими рушницями, тому що безпілотники літають там на найнижчій висоті. Це в межах ефективної дальності стрільби з дробовика. Але тут вони літають вище і швидше, тому автомат Калашникова – найефективніший засіб", – пояснює Богдан, командир зенітної батареї 117-ї бригади.

Для людей, які захищають цю територію, небезпека постійна.

"Це відбувається два-три рази на день: обмерзлі дороги, дрони-невидимки, літаючі дрони і росіяни. Небезпечніше вже нікуди. Загрози звідусіль – за лічені секунди", - розповідає один з бійців.

Як зазначає Sky News, війна перетворилася на "конфлікт мікрочіпів і бруду, де дрони малюють цифрові ланцюжки вбивств, а люди роблять все, що необхідно для виживання".

Полковник Дмитро Ярошенко, командир 117-ї бригади, каже, що трансформація була глибокою, і "війна фундаментально змінилася":

"Раніше ми, так би мовити, воювали "на конях"; тепер ми воюємо в небі. Ми навіть збиваємо вертольоти за допомогою безпілотників. Не конкретно моя бригада, але є підрозділи, які цим займаються".

Він підкреслює, що логістика зараз перетворилася на справжній кошмар, тому що безпілотники літають майже всюди.

"Якщо противник виявить транспортний засіб, його, швидше за все, швидко знищать", – додає він.

Відставний генерал австралійської армії, військовий оглядач Мік Райан вважає, що війна в Україні зайшла в класичний глухий кут, де жодна зі сторін не може здобути рішучу перемогу. Щоб завершити конфлікт, потрібен або прорив у доктрині чи технологіях, або політичний колапс однієї зі сторін.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не згоден з тезою, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут. Він нагадує, що не тільки Росія проводить наступальні операції, але також Україна, в результаті чого території переходять з рук в руки.

