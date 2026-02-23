Голова МЗС Німеччини оцінив, які наслідки матиме зустріч Путіна із Зеленським

Він наголосив, що не бачить готовності Росії до компромісу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оцінив можливі результати зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським лідером Володимиром Путіним, зокрема, пояснив, чи може ця зустріч пришвидшити настання миру. Про це він розповів у коментарі виданню "Телеграф".

Так, Вадефуль передусім наголосив, що не бачить готовності Росії до компромісу у досягненні припинення війни в Україні.

"Ми маємо бути готові, звісно, до переговорів, і президент Зеленський готовий до переговорів. Але тепер черга за Росією показати, що вона готова щось віддати Україні. Це, я б сказав, актуально цього року, і Європа має бути на боці України", - зазначив Вадефуль.

Водночас він зауважив, що якщо Путін дійсно готовий до такої зустрічі - вона має відбутися. При цьому позиція Європи у цьому питанні однозначна – вона підтримує Україну.

"Ми є прихильниками України. І якщо Росія, якщо пан Путін був би готовий до переговорів, то пану Зеленському належало б зустрітися з ним. Будь ласка, не ставте під сумнів позицію Європи у цій ситуації. Вона чітка – ми разом із Україною", - підсумував глава МЗС Німеччини.

Зустріч Путіна і Зеленського

Раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що розраховує на гарні новини щодо України та РФ вже в найближчі тижні.

За його словами, пропозиції, які він та зять президента США Доналда Трампа Джерад Кушнер винесли на обговорення, приведуть до зустрічі українськго президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

"Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Сподіваюся, в найближчі три тижні ви почуєте хороші новини", - заявив він.

