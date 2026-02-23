Судові рішення без черг і паперів: в 'Дії' запускають бета-тест нової важливої послуги

Українців закликали прийняти участь у бета-тесті нової послуги.

В державному застосунку "Дія" запустили бета-тест нової послуги щодо цифровізації виконання судових рішень. Йдеться про можливість отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати процес прямо у смартфоні без відвідувань суду та паперової тяганини.

Як повідомила пресслужба "Дії", виконавчий документ - офіційна судова підстава для виконання рішення. Це може бути примусове стягнення коштів, майна чи інших дій щодо боржника.

"Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями – кілька кліків у застосунку "Дія". Ми модернізуємо систему, щоб ви могли отримати документ онлайн, автоматично заповнити заяву та відстежувати статус виконання рішення у смартфоні", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У пресслужбі "Дія" підкреслили, що для якісної роботи сервісу потрібна допомога користувачів під час бета-тестування.

Для участі у бета-тесті потрібно:

бути громадянином України;

мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Застосунок "Дія" - головні новини

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль заявила, що в державному застосунку "Дія" планують запустити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, послугу з реєстрації авто після розмитнення в "Дії" та оплату штрафу за парковку в застосунку.

У січні також повідомлялося, що у застосунку "Дія" готують запуск сервісу онлайн-розлучення. Бета-тестування послуги планується розпочати вже навесні.

20 січня стало відомо що в Україні хочуть запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок та походів по установах.

Вас також можуть зацікавити новини: