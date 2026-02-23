Чи зірве Угорщина допомогу Україні: у ЄС обурені погрозами Будапешта, - Bloomberg

Угорщина блокуватиме кредит для Києва, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Угорщина викликала обурення серед країн-членів Європейського Союзу через погрозу заблокувати черговий пакет санкцій проти Росії, а також кредит для України обсягом 90 мільярдів євро (близько 106 млрд дол.), пише Bloomberg.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що затягування рішень на підтримку України ставить питання про роль Угорщини в Євросоюзі.

"У довгостроковій перспективі ми повинні вирішити, чи дійсно нам потрібно 27 членів", - зазначив міністр закордонних справ Литви і додав, що Угорщина повинна припинити свої "маніпуляції".

Причиною суперечки стала ситуація з нафтопроводом "Дружба", який транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччини. Наприкінці січня він був пошкоджений під час російської атаки. Будапешт і Братислава звинуватили Україну у затягуванні ремонту, тоді як у Києві заявили, що на відновлення потрібно більше часу. Водночас Угорщина та Словаччина не звинуватили Москву у пошкодженні інфраструктури.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав зупинку поставок "невиправданим актом ворожості, що підриває енергетичну безпеку Угорщини".

За даними Bloomberg, Орбан заявив, що блокуватиме кредит для України, доки постачання нафти не відновиться. Позицію уряду підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який заявив у Брюсселі, що Будапешт готовий заблокувати рішення під час голосування.

Водночас протидія допомозі Україні стала ключовою темою кампанії Орбана перед парламентськими виборами 12 квітня. Його партія "Фідес" відстає від проєвропейського опозиційного альянсу, що підвищує ймовірність втрати влади після 16 років правління.

Угорський прем'єр підтримує тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, який минулого тижня публічно підтримав його на виборах. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Будапешт навіть отримав виняток із американських санкцій на імпорт російської нафти.

Попри те, що Угорщина у грудні отримала звільнення від участі у фінансуванні кредиту для України, країна все одно може вплинути на процес, адже для змін до бюджету ЄС потрібна одностайна згода.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що очікував від Угорщини більшої солідарності з Україною. Він нагадав, що угорці добре знають, що означає вторгнення, адже Будапешт переживав його двічі, і назвав нинішню позицію угорської влади "шокуючою".

"Правляча партія зуміла створити атмосферу ворожості до жертви агресії і зараз намагається використати це на загальних виборах. Це досить шокуюче", - зазначив Сікорський.

Нові санкції проти Росії – головні новини

Запланований ЄС 20-й пакет санкцій проти РФ має сфокусуватись на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі Росії. Він також має ще більше скоротити доходи Кремля від експорту нафти та газу.

На початку минулого тижня стало відомо, що новий пакет санкцій викликає гострі розбіжності серед держав-членів Євросоюзу. Крім Угорщини, зауваження висловлювали також Італія, Іспанія, Греція та Мальта.

22 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо Україна не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що країни ЄС навряд чи ухвалять новий пакет санкцій проти Росії 23 лютого.

