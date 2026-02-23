НАТО має розглядати 'Орєшнік' на території Білорусі як легітимну ціль, - Зеленський

Лукашенко робить велику помилку, вважає Зеленський.

Україна оцінює загрозу від поступового розгортання на території Білорусі засобів для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

Лукашенко точно знає, що відбувається на території Білорусі

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати українське цивільне населення та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", - повідомив Зеленський.

При цьому, як наголошує голова держави, що наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі.

"Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", - наголосив Зеленський.

Країни НАТО повинні сприймати "Орєшнік" як легітимну ціль

На переконання президента України, в НАТО повинні дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль.

"Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "орєшнік" на територію Білорусі", - підкреслив Зеленський в Telegram.

Окрім того, як зауважив президент, білоруська влада говорить про військові навчання разом із РФ на території Білорусі.

"Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - додав президент.

Україна готує нові санкції проти режиму Лукашенка

Як повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі, раніше запроваджені санкції щодо Лукашенка – це перший крок.

"Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це буде стосуватися не тільки Лукашенка, а і його оточення, його синів тощо", - наголосив Зеленський.

Як повідомив президент, Україна буде слідкувати за всією тією військовою допомогою, яку він дає.

"Ми не піднімали питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом. Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, є відповідні докази щодо цього.

"Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди". І після цього було завдання ударів по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це злочин. І зараз ми будемо займатися юридичною складовою цих злочинів", - розповів Зеленський.

Навіщо Росія розгортає "Орєшнік" в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко зазначав, що заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі тривають. Зокрема, Росія і Білорусь будують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження і зв'язку, які є елементами системи "Орєшнік".

Він переконаний, що Росія фізично може розмістити пускову установку для "Орєшніка" в Білорусі. Проте, без будівництва інших елементів вона буде виконувати тільки роль макета.

Іващенко вважає, що розміщення "Орєшніка" на території Білорусі покликане посилити тиск на Європу. Також він підкреслив, що так Росія хоче убезпечити "Орєшнік" від ураження Україною.

