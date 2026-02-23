Вже у квітні Україну може спіткати 'фінансова трагедія', - нардеп

Держава вже використовує кошти, які були закладені на друге півріччя.

Вже у квітні Україна може стикнутися з нестачею коштів на необхідні виплати. Водночас народні депутати у парламенті не підтримують погоджені з партнерами законопроєкти, необхідні для отримання фінансової допомоги, розповів народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Ситуація з ухваленням важливих фінансових рішень дуже складна. Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що в квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні вже ми використовуємо ті кошти, які були закладені на друге півріччя", - сказав нардеп.

За його словами, позиція МВФ щодо маяків, погоджених урядом, проста – вони обовʼязкові, і перенесення їх з prior action (вимог, які країна має виконати до рішення Ради директорів МВФ про виділення чергового траншу) не змінило цього ставлення.

"Чекаємо пропозиції від Кабміну і після будемо обговорювати в комітеті. Ситуація виглядає доволі дивною: з одного боку, Кабмін погоджує маяк в перемовинах з партнерами, а потім наполягає на його перенесенні", - сказав нардеп.

Він зазначив, що після перенесення в парламенті очікують на Big Beautiful Bill (законопроєкт, що обʼєднає норми про оподаткування міжнародних посилок і доходів з цифрових платформ та ПДВ для ФОПів) в березні.

"Кабмін має вийти і зробити з депутатами якусь комунікацію. Однак його позиція виглядає непослідовною. З одного боку, уряд погоджує маяки в програмі з МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів, а з іншого – розширює абсолютно неефективну програму нацкешбеку виплатами у 15% від вартості товарів", - зауважив Гетманцев.

Він наголосив, що через це у багатьох в уряді та парламенті немає передчуття фінансової трагедії.

"Всі думають, що якось воно буде, бо раніше вдавалось пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша", - сказав нардеп.

Кредит МВФ для України - головні новини

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчими днями розгляне угоду щодо нової кредитної програми для України обсягом 8,1 мільярда доларів, яка має допомогти підтримати економічну стабільність та державні видатки під час війни.

У фонді зазначили, що українська влада виконала попередні умови для просування нової програми. Зокрема, було подано законопроєкт щодо трудового кодексу та ухвалено бюджет.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що МВФ погодився помʼякшити вимоги щодо впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. Пропонується встановити новий поріг на рівні 4 млн грн річного обороту, що дозволить більшості ФОПів уникнути обов’язкової реєстрації платниками ПДВ.

