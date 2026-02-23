Загарбники просунулися на Сумщині та Донеччині, – DeepState

Йдеться про одне село на Сумщині біля кордону з РФ, та про населені пункти Бахмутського району Донеччини.

Російським загарбникам вдалося просунутися в окремих селах у Сумській та Донецькій областях.

Про це йдеться в аналізі моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

"Ворог просунувся у Покровці, Никифоровці, Липівці та поблизу Платонівки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Окупований населений пункт Покровка знаходиться в Сумській області біля кордону з Росією.

Окуповане село Никифорівка належить до Бахмутського району Донецької області. Село Липівка знаходиться у цьому ж районі. На мапі DeepState зазначається, що окупанти проникають у цей населений пункт. У Платонівку на Донеччині теж проникають окупаційні війська.

Просування окупантів

Як повідомляв УНІАН, на днях вже повідомлялося, що російські окупанти змогли просунутися в районі трьох сіл на Донеччині.

22 лютого командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" для продовження наступу одразу на кількох напрямках.

Глухий кут війни

Нагадаємо, що на думку відставного генерала австралійської армії, військового оглядача Міка Раяна, війна наразі зійшла в глухий кут. Він вважає, що стратегічних змін не видно ні на полі бою, на у дипломатичних перемовинах.

Він вважає, що вийти з кута може допомоготи один з наступних факторів - або покращення оперативної доктрини і організації військ, або технологічний прорив однієї зі сторін, або ж крах політичної волі однієї зі сторін, спричинений невдачами на полі бою, широким народним невдоволенням або масованим тиском з боку союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: