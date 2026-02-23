Настає час для остаточних рішень: Буданов про мирні переговори з Росією

Україна з допомогою міжнародних партнерів наближається до результату.

Перемовини щодо досягнення миру йдуть непросто, але Україна рухається вперед і підходить до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference сьогодні в Києві.

"Такі війни не закінчуються самі по собі. Вони або завершуються справедливим рішенням, або неодмінно повертаються у ще більш масштабній і небезпечній формі", - сказав він.

Тому, за словами Буданова, увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення кривавої російської агресії:

"Не секрет, перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість переможе".

Буданов підкреслив, що завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці партнерів, передусім США, Україна крок за кроком наближаємось до результату.

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що для України перемога у війні з Росією – це звільнення всієї території з окупації, однак це питання майбутнього, сьогодні це зробити неможливо.

Він пояснив, що зробити це зараз – означає втратити мільйони людей, і це занадто висока ціна.

