За словами Дениса Малюськи, йдеться про перший реальний крок для врегулювання статусу олігарха, аналогів якого у світі поки що не було.

Міністр юстиції України Денис Малюська запевняє, що олігархам складно буде обійти ухвалений парламентом закон щодо них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Закон дуже чіткий, дуже зрозумілий. Його складно буде обійти олігархам", - зазначив Малюська.

За його словами, у законі не йдеться про "зняття і перевішування вивісок".

"Мова про перший реальний крок, при чому, крок інноваційний, аналогів якого у світі поки що не було, - врегулювати статус олігарха. Поставити його в певні цивілізовані рамки, як він має працювати в майбутньому. Домовитися про нові правила гри... Це про реальну зміну олігархічного статусу-кво в країні", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення її до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Таня Поляковська