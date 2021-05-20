На позачерговому засіданні о 16:00 розглядатиметься вісім законопроектів.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання про призначення трьох міністрів та проведе позачергове засідання.

Про це йдеться у сьогоднішньому порядку денному роботи парламенту.

Так, на черговому засіданні, яке розпочнеться о 10:00, буде розглянуто питання про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України, Олександра Кубракова - міністром інфраструктури, а Олексія Любченка - першим віце-прем'єр-міністром України - міністром економіки.

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Також буде розглянуто законопроект про дерадянізацію законодавства України.

Серед іншого, у порядку денному питання про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік, а також законопроект про Службу військового капеланства.

Крім того, у порядку денному містяться законопроекти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

На позачерговому засіданні, яке розпочнеться о 16:00, розглядатиметься всього вісім законопроектів.

Зокрема, це законопроект щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.

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Автор: Тетяна Поляковська