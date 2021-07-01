Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроекти про олігархів та корінні народи.
Як передає кореспондент УНІАН, відбудеться чергове і позачергове засідання.
Позачергове засідання відбудеться за ініціативи президента і розпочнеться о 16:00. На ньому розглядатиметься законопроект про корінні народи України (№5506) та законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті – так званий закон про олігархів (№5599).
Також розглядатимуться законопроекти про втрату чинності закону "Про створення зони вільної економічної зони "Крим".
Крім того, у порядку денному – проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).
На черговому засіданні парламенту народні депутати розглянуть проект закону щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань, а також законопроект про правила відбування адміністративного арешту.
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