Сторони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - заявив Зеленський.

Також, за словами президента, він поінформував генсекретаря НАТО про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики.

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Крім того, сторони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України.

Рада Україна-НАТО

16 квітня стало відомо, що Київ ініціює скликання засідання Ради Україна - НАТО.

Сьогодні Столтенберг під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів заявив, що НАТО скличе в п'ятницю, 19 квітня, засідання ради Україна - НАТО за участю президента Зеленського. На засіданні обговорюватимуть постачання Києву систем ППО та боєприпасів.

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання 19 квітня. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім із міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", - сказав генсек НАТО.

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