Україні потрібні відповідні ракети для знищення командних центрів агресора.

Після кривавих ударів РФ по українських містах МЗС Польщі зробило жорстку заяву, закликавши посилити тиск на Кремль та надати Україні далекобійні ракети.

Відповідний заклик міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розмістив у Twitter (X). Очільник МЗС наполягає на необхідності не допустити надходження контрабандним шляхом відповідних запчастин та іншого на територію Росію, щоб агресор не мав можливості виробляти нову зброю. Польський міністр також наполягає на необхідності допомогти Україні з відповідним озброєнням.

"Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищувати пускові майданчики та командні центри", - наголосив він.

Масовані ракетні удари окупантів по Україні

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував майже 160 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131. Влучання сталися у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. Також масованих ударів ворог завдав по цивільному населенню України в наступні кілька днів. Загинули десятки людей, поранені сотні. Серед загиблих та потерпілих – діти. Багато людей залишилося без житла. Зокрема, 2 січня окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Через падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва постраждали будинки, постраждали люди. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

За даними президента Володимира Зеленського, що за останні п'ять діб російська армія запустила по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком президент зазначив, що Україні потрібне посилення ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

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