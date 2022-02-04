Екс-спікер парламенту підтримує скорочення народних обранців, однак має сумнів, що це відбудеться.

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що в парламенті не знайдеться 300 голосів для зменшення чисельності депутатів Ради до 300.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я вважаю, що нічого страшного б не відбулося, якби було 300 депутатів, але цього не відбудеться", - заявив Разумков.

Читайте такожРазумков оприлюднив список депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднанняВін додав, що переконаний, що для голосування за зміну чисельності депутатів у Раді не знайдеться 300 голосів, щоб змінити відповідну норму Конституції.

Нагадаємо, чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.

Також Стефанчук знову повторив тезу про необхідність запровадження у Верховній Раді онлайн-голосування.

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