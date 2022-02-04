Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що в парламенті не знайдеться 300 голосів для зменшення чисельності депутатів Ради до 300.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я вважаю, що нічого страшного б не відбулося, якби було 300 депутатів, але цього не відбудеться", - заявив Разумков.
Читайте такожРазумков оприлюднив список депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднанняВін додав, що переконаний, що для голосування за зміну чисельності депутатів у Раді не знайдеться 300 голосів, щоб змінити відповідну норму Конституції.
Нагадаємо, чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.
Також Стефанчук знову повторив тезу про необхідність запровадження у Верховній Раді онлайн-голосування.