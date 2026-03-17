Україна та Британія працюватимуть з іншими країнами, аби добитися від Росії необхідної компенсації.

Російська Федерація має заплатити за усю завдану Україні шкоду за час повномасштабного вторгнення, йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіра Стармера щодо стратегічного діалогу.

Зокрема, Україна та Британія продовжуватимуть здійснювати постійний економічний тиск на Росію шляхом посилення санкційної співпраці.

"Ми погодилися, що ці зусилля охоплюватимуть додаткові заходи щодо протидії російському тіньовому флоту. Ми також погодилися, що Росія повинна компенсувати шкоду, якої вона завдає Україні. Ми співпрацюватимемо з міжнародними партнерами з метою розгляду всіх законних шляхів задля забезпечення того, щоб Росія заплатила, а Україна отримала необхідне фінансування", - наголошується у заяві.

Крім того, Британія та Група семи ("Велика сімка") зобов’язалися забезпечити замороження російських суверенних активів на території своїх юрисдикцій, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує шкоду, якої вона завдала Україні.

Притягнення РФ до відповідальності за агресію

Зеленський і Стармер відзначили, що Україна та Британія залишаються відданими притягненню Росії до відповідальності за агресію та звірства, скоєні в Україні.

"Ми працюватимемо для забезпечення ефективної взаємодії у документуванні, розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів Росії на підтримку міжнародних процесів з притягнення до відповідальності та відшкодування збитків. Ми розроблятимемо та ділитимемося передовим досвідом щодо збору доказів, розслідування та обвинувачення для досягнення конкретних результатів", - сказано у заяві.

При цьому, Україна та Британія мають намір погодити спільні дії для встановлення фактів та ідентифікації дітей, депортованих і примусово переміщених Росією, для їх повернення в Україну та возз’єднання з їхніми сім’ями.

"Ми зобов’язуємося розширювати довгострокову співпрацю щодо трансформації та стійкості сектору юстиції України. Україна та Велика Британія продовжать працювати спільно з міжнародними партнерами для сприяння схваленню Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та забезпечення його довгострокової стійкості й довіри до нього", - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна комісія, яка розглядатиме позови про компенсацію збитків, завданих війною Росії проти України, базуватиметься в Гаазі.

Зокрема, Україна вимагатиме від Росії майже 44 мільярди доларів компенсації за збитки внаслідок потепління клімату, спричиненого збільшенням викидів під час бойових дій.

