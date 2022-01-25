Перед цим міністр удав, що не пам’ятає, що у президента сьогодні день народження.

Міністр оборони Олексій Резніков оригінально привітав президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, як він привітає главу держави з днем народження, Резніков удав, що він не знав про нього, пожартувавши: "Серйозно?".

Після цього міністр додав: "Пане президенте, з днем народження! Хай все буде добре. Добра, позитиву, окрім ПЛР-тесту".

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Володимир Зеленський святкує своє 44-річчя.

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Прес-секретар президента Зеленського раніше повідомив, що цьогоріч Володимир Олександрович день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. А своїх друзів і колег глава держави попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.

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