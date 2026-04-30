Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про перемир’я на 9 травня

Президент наголосив, що Україна пропонує довгострокове припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію російського лідера Володимира Путіна про перемир’я на російський день перемоги, 9 травня.

Зеленський зауважив, що доручив зв’язатись із командою президента США Дональда Трампа і вияснити деталі російської пропозиції.

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", - наголосив президент.

Він наголосив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир", - зазначив він, додавши, що Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі.

Путін запропонував припинення вогню на день перемоги

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Путін заявив про готовність оголосити перемир'я і на період святкування дня перемоги. При цьому, як заявив попічник Путіна Юрій Ушаков, Трамп "активно підтримав цю ініціативу".

Водночас аналітики ISW зауважують, що такі односторонні припинення вогню вигідні Росії, оскільки Кремль використовує їх для звинувачення України в порушенні режиму припинення вогню та для накопичення безпілотників і ракет великої дальності для подальших масштабних атак.

Аналітики нагадують, що РФ вже використовувала таку стратегію під час "великоднього перемир’я", коли накопичила запаси зброї, а потім завдала два масштабні удари по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: