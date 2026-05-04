Україна оголошує режим тиші з 6 травня, - Зеленський

Станом на зараз від РФ офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій не було.

Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що українська сторона під час дії режиму тиші діятиме дзеркально. Він також прокоментував оголошене Росією одностороннє перемирʼя.

"На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – наголосив Зеленський.

За словами президента, за час до початку дії режиму тиші реалістично забезпечити припинення боїв.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", – резюмував глава держави.

Що передувало

Раніше Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемирʼя на 8-9 травня. Відповідну заяву зробило Міноборони РФ.

При цьому в Росії згадали і про свій парад на 9 травня. Там побоюються атаки українських дронів тому вже пригрозили Києву ударами у відповідь. Ворог пообіцяв влаштувати масований ракетний удар по центру столиці.

