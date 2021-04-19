В ЄС знову закликали Росію відвести війська від кордонів України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що в Євросоюзі вбачають ризик загострення ситуації на кордонах України, оскільки Росія стягнула найбільшу за чисельністю кількість військ за увесь час своєї агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі після неформального засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Високий представник ЄС наголосив, що ситуація на українському кордоні є "дуже тривожною".

"Воєнне нарощування Росії на кордоні з Україною викликає велику стурбованість. Там на українських кордонах і в Криму зосереджуються більш ніж 150 тис. російських військових. Ризик подальшого загострення очевидний", - зазначив Боррель.

За його словами, Росія розміщує війська з усіма видами матеріально-технічної підтримки, в тому числі усіма видами бойової зброї.

"Це найбільше розміщення військ російської армії на українських кордонах, яке коли-небудь було. Зрозуміло, що це привід для занепокоєння", - підкреслив він.

Боррель висловив сподівання, що розміщення російських військ припиниться і вони будуть відведені від кордону відповідно до закликів, адресованих президенту РФ Володимиру Путіну канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

При цьому він заявив, що треба засвідчити повагу Україні за стриману відповідь.

"Ми закликаємо Росію знизити і розрядити напруження. Повідомлення усіх міністрів було дуже чітким - повне підтвердження сильної підтримки для суверенітету і територіальної цілісності України", - констатував Боррель.

Високий представник заявив, що позиція усіх 27 міністрів країн-членів ЄС стосується невизнання незаконної анексії Криму.

Також він наголосив на важливості повного виконання Мінських угод і зацікавленості Євросоюзу й надалі підтримуватиме зусилля у "нормандському форматі".

"Ми вітаємо посилені дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України", - резюмував Боррель.

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Санкції щодо Росії через ескалацію ситуації

19 квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорили ситуацію на українсько-російському кордоні.

Перед початком засідання віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти РФ у разі початку бойових дій на кордоні з Україною.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко