У МЗС РФ вчергове поставили під сумнів легітимність президента України.

Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України, лише якщо всі питання, які вимагають обговорення на вищому рівні, будуть добре опрацьовані. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, цитують росЗМІ.

За його словами, на саміті в Анкориджі (Аляска) між президентом РФ та американським лідером Дональдом Трампом було досягнуто значного прогресу у визначенні контурів та параметрів врегулювання конфлікту.

Лавров додав, що у разі виходу до етапу підписання угод з Україною потрібно буде вирішити питання "легітимності підписанта від Києва".

Також російський міністр наголосив, що присутність іноземних військ на території України для РФ є повністю неприйнятною. Він вважає, що таким чином Європа пропонує "іноземну інтервенцію".

"Росія підтримує принципи гарантій безпеки, узгоджені в Стамбулі в 2022 році, все інше - "безперспективні задуми"", - додав Лавров.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова організувати переговори Зеленського і Путіна. За словами політика, в Угорщині будуть раді, якщо зможуть "сприяти успіху мирних зусиль".

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів", - запевнив міністр.

Водночас президент України оцінив можливість зустрічі з Путіним у Будапешті. Він вважає, що було б справедливо обрати, як місце зустрічі, одну з нейтральних країн Європи.

"Що стосується Будапешта як майданчику, - мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", - висловився глава держави.

