Експерт прокоментував політику Путіна на Донбасі.

Російська пропаганда погано працює не лише в ОРДЛО, а і в самій Росії, що є ударом по амбіціях Володимира Путіна.

Таку думку висловив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко в ефірі телеканалу «Україна 24». Він зазначив, що всі імперські амбіції Путіна "схлопнулись".

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«Україна, як країна, як сторона конфлікту, як країна, проти якої було здійснено акт агресії, може йти на домовленості лише з країною, яка вчинила акт агресії. Російська пропаганда хоче закрутити нову спіраль проти України, але всі їхні марення про те, що якісь «республіки» на Донбасі можуть мати якусь суб’єктність – повністю збанкротували. Де, вибачте, «Новоросія», яку Путін обіцяв своїм громадянам, де ці всі «імперські» амбіції? Все схлопнулось», - заявив експерт.

Він додав, що російська пропаганда щодо війни на Донбасі вже погано працює всередині самої Росії.

«Є тільки дві псевдореспубліки – взагалі незрозуміло, чому вони між собою роз’єднані, чому «народ Донбасу», якщо це «єдиний російський народ», розділився ще на дві «республіки». Все це примітивні маніпуляції – і навіть на російську аудиторію, на спробу відволікти увагу від того, що просто режим Путіна грабує власну країну, це вже працює дуже погано. І того ефекту, який очікують російські пропагандисти, це вже не матиме», – зазначив Кочевенко.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк