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Найбільша політична група у Європейському парламенті "Європейська народна партія" попереджає президента Російської Федерації Володимира Путіна про наслідки в разі застосування сили проти України.
Про це повідомляє "ЄНП" у Twitter.
"Ми повинні сказати голосно та чітко: руки геть від України, пане Путін. Будь-яке застосування сили матиме наслідки. Країни-члени повинні бути готові запровадити новий набір санкцій, аби зупинити Москву", - йдеться у повідомленні.
Війна Росії проти України: нова ескалація
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.
- Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
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