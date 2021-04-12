Зокрема, у "Європейській народній партії" очікують від країн-членів ЄС готовності запроваджувати нові санкції.

Найбільша політична група у Європейському парламенті "Європейська народна партія" попереджає президента Російської Федерації Володимира Путіна про наслідки в разі застосування сили проти України.

Про це повідомляє "ЄНП" у Twitter.

"Ми повинні сказати голосно та чітко: руки геть від України, пане Путін. Будь-яке застосування сили матиме наслідки. Країни-члени повинні бути готові запровадити новий набір санкцій, аби зупинити Москву", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України: нова ескалація

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко