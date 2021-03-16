Сьогодні українські прикордонники зафіксували заліт вертольоту РФ на відстань близько 50 метрів на територію України.

Російський вертоліт "Мі-8" влетів в український повітряний простір, Державна прикордонна служба України вимагає від Росії пояснень.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сьогодні прикордонний наряд ДПСУ в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього він повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави", - розповів він.

За даним фактом ДПСУ направила лист до прикордонного управління Прикордонної служби ФСБ Росії по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом та з вимогою повідомити про належність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

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За словами Демченка, наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

Держприкордонслужба також поінформувала про інцидент усі зацікавлені міністерства та відомства.

Порушення Росією повітряного простору України

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що о 14:05 поблизу населеного пункту Краснопілля у повітряний простір України залетів російський вертоліт Мі-8.

За його словами, він летів на висоті до 100 метрів та розвернувся на глибині близько 50 метрів над українською територією.

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Автор: Антоніна Доломанжи