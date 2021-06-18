Починаючи з 22 квітня ГУР Міноборони фіксує часткове відведення російських військ від державного кордону України та з тимчасово окупованої території АР Крим.

Росія продовжує утримувати на українському напрямку угрупування загальною чисельністю близько 94 тис. осіб, понад 1250 танків, 3,2 тис. бойових броньованих машин, 1,7 тис. артилерійських систем різного калібру, 600 бойових літаків і вертольотів, 90 кораблів і підводних човнів.

Про це повідомив начальник адміністративного управління Головного управління розвідки Міноборони Віктор Мертвиченко у відповіді на інформаційний запит УНІАН щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

Зокрема, з 22 квітня, коли було оголошено про початок відведення військ РФ від кордонів України і до сьогодні, 18 червня, ГУР Міноборони фіксує часткове відведення російських військ від державного кордону України та з тимчасово окупованої території АР Крим.

Зазначається, що більшість особового складу, передислокованого до державного кордону, підрозділів ЗС РФ повернуто в пункти постійної дислокації.

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Водночас, на російських полігонах поблизу держкордону України лишилась їхня бойова техніка.

ГУР МО прогнозує повернення наприкінці червня особового складу зазначених підрозділів для участі у спільному стратегічному навчанні ЗС РФ та Білорусі «Захід 2021».

«Нарощування угрупування ЗС РФ поблизу держкордону України становитиме безпосередню воєнну загрозу нашій державі», - наголошують в розвідці.

«РФ продовжує утримувати на українському напрямку угрупування загальною чисельністю близько 94 тис. осіб, понад 1250 танків, 3,2 тис. бойових броньованих машин, 1,7 тис. артилерійських систем різного калібру, 600 бойових літаків і вертольотів, 90 кораблів і підводних човнів», - зауважив Мертвиченко.

Стягування російських військ до кордону України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння в окупований Крим. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2 021», які заплановано на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров