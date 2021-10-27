Омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що відмова від їжі є загрозою його життю.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що екс-президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Щойно мені стало відомо, що громадянин України Міхеїл Саакашвілі, який утримується у пенітенціарній установі № 12 м. Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки", - написала вона.

Омбудсмен наголосила, що відмова від їжі є загрозою його життю.

"У випадку погіршення стану здоров'я Міхеїла, прошу невідкладного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі", - додала вона.

Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Антоніна Доломанжи