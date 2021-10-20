У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років.

Грузинська прокуратура заявляє, що встановила маршрут екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться на сайті правоохоронців.

Саакашвілі перетнув держкордон Грузії у районі порту Поті 29 вересня о 1:49 за місцевим часом.

Політик прибув до країни на судні, що вирушило з одеського порту, перебуваючи у вантажівці "SCANIA" з молочними продуктами.

Читайте такожШкіряк каже, що виграв суд у Медведчука"Присутність Міхеїла Саакашвілі у згаданому трейлері з молочними продуктами підтверджують відеозаписи і відеоекспертизи", – стверджують у прокуратурі.

Далі екс-президент Грузії пересів в автомобіль Mercedes та приїхав у село Тквірі Абашинського району, звідки він вирушив у бік Тбілісі.

Правоохоронці дослідили відеозаписи зі 112 камер відеоспостереження, а також камер спостережень приватних компаній. Були опитані 69 людей, причетних до справи, та вивчена інформація з мобільних вишок.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Яна Ставська