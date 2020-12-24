За словами міністра, Україна повинна пройти свої внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє про недоцільність на даному етапі запровадження Україною економічних санкцій проти Білорусі у зв’язку із ситуацією в цій країні та жорстокими репресіями проти білоруського народу.

Читайте такожВ Україні спростили видачу посвідок на проживання білоруським "айтішникам"Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Водночас Кулеба наголошує, що білоруські чиновники, які причетні до репресій проти білоруського народу, повинні понести відповідальність.

«Що стосується санкцій ЄС, то ми всі санкції вивчаємо – ми повинні пройти свої внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій», - зауважив він.

За словами міністра, Київ готовий приєднається до персональних санкцій ЄС проти білоруських чиновників.

«Ці люди, безумовно, повинні нести відповідальність», - зазначив він.

Крім того, пояснив Кулеба, Україна має пройти усі відповідні внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших обмежувальних заходів.

Водночас, міністр вважає недоцільним на даному етапі приєднуватись до економічних санкцій ЄС проти Білорусі.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

Раніше Україна приєдналася до європейських санкцій проти Білорусі.

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Автор: Костянтин Гончаров