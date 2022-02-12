Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болючими для Російської Федерації і завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

Україна знаходиться в найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлено болючий пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав увечері в суботу в ефірі одного з українських телеканалів.

"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. За нашою ініціативою і завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", - заявив міністр.

Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болючими для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", - зауважив він.

Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-чиновників і світових лідерів в Україну продовжаться наступного тижня.

"Прибуде канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", - зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що в п'ятницю ввечері провів три телефонні розмови з главами німецької, європейської та американської дипломатій, а в суботу — з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні Молдови. У суботу також запланована його розмова з главою турецької дипломатії.

"У щоденному графіку президента України теж домінує міжнародна політика, він проводить інтенсивні телефонні переговори з міжнародними партнерами", - підсумував міністр.

Переговори Макрона з Путіним:

7 лютого 2022 року Еммануель Макрон перебував з візитом у Москві. Після переговорів з Путіним він зазначив, що ця розмова була змістовною і є можливість знайти мирний шлях для Європи. Наступного дня президент Франції в Києві зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.

Макрон і Путін обговорили шляхи реалізації Мінських угод. Крім того, президент Франції вказав главі Кремля, що "щирий діалог" несумісний з ескалацією напруги навколо України.

12 лютого 2022 року президент Франції Еммануель Макрон провів другу за тиждень розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.