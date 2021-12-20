Очолює рейтинг пропрезидентська "Слуга народу".

Партія "Слуга народу" очолює рейтинг партій - її готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За партію "Європейська солідарність" готові голосувати 13,5%, "Батьківщина" - 11,2%, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%.

Партію "Сила і честь" підтримують 7,3%, партію Разумкова "Розумна політика" - 6,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 6%, а партію Мураєва "Наші" - 5,6%.

Крім того, Радикальну партію - 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,8%, партію Шарія - 3,4%, ВО "Свобода" - 3%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Що відомо про опитування

Аудиторія опитування, яке проводилося 14-16 грудня, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,2%.

За даними цього ж опитування, президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків.

Автор: Таня Поляковська