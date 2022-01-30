Кулеба подякував їй за позицію.

Голова міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс незабаром відвідає Україну.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Після заяв Трасс про посилення санкцій проти РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував колезі за позицію.

"Вдячний моїй британській колезі та подрузі Ліз Трасс за її рішучу позицію. Великобританія продовжує демонструвати лідерство в глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великобританії, можуть вдарити по Росії там, де це зашкодить", - написав він.

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Трасс, відповідаючи на це, зазначила, що з нетерпінням чекає на візит до України цього тижня "щоб підтримати".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.

Раніше в Британії заявили, що поставлятимуть Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.

18 cічня до України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України.

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