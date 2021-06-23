З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації; цього тижня в країні вже працюють майже 70 таких центрів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, щоб центри масової вакцинації населення від COVID-19 з'явилися як мінімум в кожному районі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Даю доручення Міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більш ніж 100, а є шість областей, де центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав він.

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Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення. Цього тижня в країні вже працюють майже 70 таких центрів.

Вакцинація в Україні: що відомо

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Автор: Леся Лещенко